Empresas ligadas ao PCC são alvo de operação da PF nesta terça (25); policial é preso

A Polícia Federal, colaborando com o Ministério Público, prendeu um policial em São Paulo e bloqueou mais de R$ 20 milhões em contas bancárias na operação Hydra. Baseada nas declarações do delator Vinícius Gritzbach, morto no Aeroporto Internacional de São Paulo, a operação investiga empresas financeiras suspeitas de lavar dinheiro para o crime organizado. As empresas ofereciam serviços financeiros alternativos e usavam engenharia financeira complexa.



