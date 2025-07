Enchente no Texas deixa mais de 80 mortos, incluindo 28 crianças

Uma enchente no Texas resultou em mais de 80 mortes, incluindo 28 crianças que estavam um acampamento infantil. A região foi inundada após chover o equivalente ao esperado para o ano inteiro em poucas horas. O rio Guadalupe subiu 9 metros, arrastando casas e destruindo tudo em seu caminho. No acampamento, 750 crianças estavam hospedadas, e algumas continuam desaparecidas.



