Entenda como a compulsão por compras afeta vidas e quais são as opções de tratamento

A compulsão por compras é um transtorno psicológico que leva as pessoas a gastar sem necessidade, acumulando dívidas significativas. Camila, cuja compulsão começou na adolescência, contraiu mais de R$240 mil em dívidas em sete anos devido a impulsos incontroláveis de compra. Dara, por sua vez, começou a enfrentar problemas após obter acesso ao cartão de crédito aos 18 anos. Ela relata ter gastado mais de R$5 mil apenas em velas aromáticas. O tratamento para a compulsão envolve terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, medicamentos para ajudar na tomada de decisões e no controle emocional.



