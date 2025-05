Entenda como funciona a porta de estação do metrô onde homem morreu esmagado em SP

Um homem morreu após ficar preso entre o vagão e a porta de segurança na estação Campo Limpo do metrô de São Paulo , durante horário de pico. A vítima foi identificada como Lourivaldo Ferreira Silva, professor de educação física e pai de três filhos. De acordo com a Viamobilidade, ele tentou entrar no trem mesmo com alertas sonoros e visuais ativos. O pai de Lorivaldo disse não entender como tal acidente foi possível, destacando que seu filho era experiente no metrô. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente, enquanto o sindicato dos metroviários de São Paulo afirma que a responsabilidade é da empresa, não da vítima.



