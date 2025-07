Entenda como o terremoto na Rússia se formou

Um terremoto de magnitude 8,8 graus na escala Richter ocorreu na Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia . O evento gerou alertas de tsunami em várias regiões do Oceano Pacífico e é considerado o maior desde 2011. O tremor agora divide a quinta posição no ranking histórico com o terremoto do Chile em 2010. Fenômenos desse tipo são causados por movimentos bruscos das placas tectônicas, comuns na região devido à sua localização geológica estratégica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!