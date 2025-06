Entenda o que causou a morte de Juliana Marins em trilha na Indonésia

Juliana Marins, uma publicitária brasileira, morreu durante uma trilha no vulcão Monte Rinjani, na Indonésia, vítima de hemorragia interna após uma queda. A autópsia revelou fraturas no ombro, coluna e coxa. O corpo foi resgatado a 650 metros de profundidade, indicando múltiplas quedas. Durante o resgate, que demorou 15 horas, os alpinistas enfrentaram condições desafiadoras, dormindo no penhasco para evitar novas quedas.



