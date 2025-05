Entregadores são alvo do mesmo criminoso na região metropolitana de São Paulo

Um criminoso realizou uma série de assaltos em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, focando em entregadores. Durante um dos ataques, um entregador reagiu e, com a ajuda de um vizinho armado com um pedaço de madeira, conseguiram afugentar o ladrão. Outra vítima, uma entregadora, teve que se esconder dentro de uma casa, mas o criminoso a seguiu e a atacou até ser afastado por vizinhos com cabos de vassoura. O assaltante ainda não foi encontrado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!