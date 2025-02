A ex-Miss Brasil Jakelyne de Oliveira desmaiou durante uma reunião e foi levada ao pronto-socorro, onde foi diagnosticada com enxaqueca com aura, uma condição caracterizada por sintomas visuais intensos. No hospital, ela permanece em observação.



