Equipe médica autoriza Lula a fazer viagens de avião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou novos exames em um hospital particular em Brasília. Os resultados indicaram evolução no seu quadro de saúde e ele foi liberado para voos. Em 19 de outubro, o presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada que resultou na suspensão de compromissos importantes. Ele deve embarcar na próxima sexta-feira para o Rio de Janeiro e participar da abertura do G20 na semana seguinte.