Equipes conseguem retirar caminhão que invadiu casa em Barueri (SP)

Um caminhão perdeu o freio, colidiu com três veículos e invadiu uma casa em barueri (SP), por volta das 13h de segunda-feira (31).. A família, composta por dois idosos e uma filha, estava almoçando na cozinha e escapou sem ferimentos. Após mais de 12 horas de trabalho, o caminhão foi retirado do local. A Defesa Civil avaliou a estrutura da residência danificada. A família precisou ser socorrida por um vizinho pela parte de trás do imóvel e foi acolhida por parentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!