Equipes encontram corpo em carro submerso em Balneário Camboriú (SC)

Em Balneário Camboriú (SC), um carro foi encontrado submerso no rio com um corpo dentro. Imagens mostram o veículo chegando à área do atracadouro e seguindo até o rio antes de naufragar. O corpo do homem foi localizado cinco dias após o incidente por mergulhadores a cerca de três metros de profundidade. A polícia investiga a identidade da vítima e as circunstâncias do acidente.