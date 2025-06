Erupção do vulcão Etna provoca pânico entre turistas na Itália

A erupção do vulcão Etna, na Itália, gerou pânico entre turistas que estavam na região. Eles deixaram os locais rapidamente enquanto o vulcão emitia uma nuvem de cinzas e gases a mais de 6 km de altura. As autoridades afirmaram que o perigo se restringiu ao topo da montanha e não afetou as cidades próximas. O Etna é considerado o vulcão mais ativo da Europa e apresenta erupções frequentes, mas o espaço aéreo local permaneceu inalterado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!