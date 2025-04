Escola convoca mãe para reclamar de bolo de cenoura enviado a filha celíaca

Uma mãe e uma escola em Araucária, Paraná, estão em desacordo sobre como atender as necessidades alimentares de uma aluna com doença celíaca, que necessita de uma dieta rigorosa sem glúten. A escola permite que a garota leve alimentos de casa, mas exige que sigam seu cardápio. A tensão aumentou quando a aluna levou um bolo de cenoura para o lanche. A situação chegou ao Ministério Público do Paraná, onde a escola se comprometeu a enviar o cardápio semanal à mãe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!