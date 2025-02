Escola da zona sul de SP suspende aulas após fogo atingir áreas próximas

Na madrugada desta sexta (21), um incêndio atingiu uma fábrica de isolamento térmico na zona sul de São Paulo. As chamas se alastraram para fábricas vizinhas e geraram preocupação com cilindros de gás. Uma escola suspendeu as aulas devido ao risco. A fumaça densa também levantou preocupações sobre a segurança do tráfego aéreo no aeroporto de Congonhas nas proximidades.



