Espaço da RECORD no Taste São Paulo 2025 oferece atividades interativas

Neste fim de semana, São Paulo recebe o Taste São Paulo 2025 no Parque Vila Lobos, o maior evento gastronômico do mundo. Com pratos especiais de chefs renomados, aulas culinárias, degustação de drinks e música ao vivo, o evento oferece diversas experiências. A RECORD está presente com um estande interativo, parte do novo programa Game dos 100. O evento acontece até hoje às 11 da noite e reabre amanhã às 11 da manhã, encerrando às 8 da noite, sendo este o último fim de semana para participar.



