Especialista dá dicas de como se proteger de fios soltos na rua; confira

Nos últimos dois anos, acidentes envolvendo fios caídos na rede elétrica causaram mais de 80 mortes no Brasil. Alexandre, uma das vítimas, compartilhou sua experiência após ser enforcado por um cabo de telefonia enquanto estava de moto. Ele ficou 25 dias hospitalizado com várias fraturas. De 2022 a 2024, mais de 25 mil acidentes foram registrados, com 660 mortes. Manter a distância recomendada de 10 metros, denunciar irregularidades e contatar a concessionária de energia são medidas essenciais para evitar riscos.



