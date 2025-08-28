Logo R7.com
Esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis é alvo de operação da Receita Federal

Investigação revela sonegação e lavagem de dinheiro em 340 postos de combustíveis

Fala Brasil|Do R7

A Receita Federal descobriu um esquema envolvendo 340 postos de combustíveis, movimentando R$ 52 bilhões em quatro anos. O grupo criminoso, associado ao PCC, misturava metanol à gasolina. Eles adquiriram propriedades para cultivo de cana-de-açúcar e lavavam dinheiro através de empresas de tecnologia com serviços financeiros. A justiça já bloqueou R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos na operação.

