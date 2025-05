Esquema de desmanche de motos é desmantelado em São Paulo

A polícia desmantelou um esquema de desmanche de motos no centro de São Paulo . Um prédio de três andares abrigava a operação que desmontava até 20 motos diariamente, gerando um lucro diário de até R$ 300 mil. Durante a operação, dois suspeitos foram presos, incluindo o proprietário da loja, e cinco escaparam. No local, foram encontradas centenas de peças, incluindo modelos de luxo embalados para venda.



