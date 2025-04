Estados Unidos e China mantêm taxas altas, mas Trump sinaliza abertura para negociações

A China anunciou tarifas retaliatórias de 125% sobre produtos importados dos Estados Unidos, em resposta às ações americanas. As autoridades chinesas também apresentaram uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC), classificando as medidas dos EUA como uma "piada na história da economia mundial". Além disso, o governo chinês afirmou que não responderá mais às taxações americanas, declarando: "Somos chineses, não temos medo de provocações e não vamos recuar." Por outro lado, o presidente Donald Trump expressou abertura para negociações e destacou seu compromisso com práticas comerciais justas. Ele também mencionou a possibilidade de apoiar os fazendeiros americanos, impactados pelas restrições, permitindo que trabalhadores temporários sem documentos atuem nas fazendas — mas apenas de forma provisória.



