Estados Unidos matam líderes rebeldes Houthis em ação militar no Iêmen

A Casa Branca confirmou que uma ofensiva militar americana contra os rebeldes Houthis no Iêmen resultou na morte de diversos líderes importantes para o grupo. A ação, realizada em Sanaã e outros redutos, é a primeira grande operação militar dos EUA desde o retorno de Donald Trump à presidência. Estima-se que mais de 50 pessoas morreram nos ataques. Em resposta, os houthis afirmaram ter atacado porta-aviões americanos no Mar Vermelho. Trump acusou o grupo de pirataria e terrorismo em suas redes sociais, destacando seus vínculos com o Irã e organizações como Hamas e Hezbollah.



