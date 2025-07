‘Estamos preocupados, mas não com medo’, diz Lula sobre tarifaço

O governo brasileiro busca reverter a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas de 50% nas exportações. Setores empresariais americanos apoiam o Palácio do Planalto. O ministro Fernando Haddad mencionou a possibilidade de uma conversa direta entre os presidentes Lula e Trump. Lula expressou preocupação com as taxas, mas afirmou que não tem medo delas. O secretário de Comércio dos EUA, sem citar o Brasil, indicou que produtos não produzidos nos EUA podem ser isentos das taxas.



