Estreia do Doc Investigação traz revelações por trás do caso Henry Borel

Estreia na próxima segunda-feira, dia 14, a segunda temporada do Doc Investigação. O episódio de estreia fala sobre a morte do menino Henry Borel, no Rio de Janeiro, em 8 de março de 2021. A mãe dele, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairinho, estão presos, acusados pelo assassinato do garoto de 4 anos, dentro do apartamento onde moravam. Os dois deram entrevistas exclusivas para a repórter Thais Furlan. Você não pode perder!



