Estudante brasileiro é libertado após detenção nos EUA

O estudante brasileiro Marcelo Gomes da Silva, de 18 anos, foi libertado sob fiança no valor equivalente a R$ 11 mil reais após ser detido pela Polícia de Imigração nos Estados Unidos. Ele foi preso enquanto se dirigia a um treino de vôlei com amigos. A operação tinha como alvo seu pai, que está foragido. Marcelo, com visto vencido, agora responde ao processo em liberdade e tenta regularizar sua permanência no país. Ao sair do tribunal, ele expressou alívio pela liberdade, mas também indignação pela situação.



