Estudante de arquitetura é picada por escorpião em provador de loja no DF

Uma estudante de 20 anos foi picada por um escorpião enquanto experimentava roupas em um provador de uma loja de grife dentro de um shopping no Distrito Federal. Ela relatou sentir dor e encontrou o animal na perna. A jovem precisou ser hospitalizada, mas seu estado não é considerado grave. O shopping informou que mantém rigorosos protocolos para dedetização e lamentou o incidente.



