Estudante é baleada durante operação policial no Rio

Uma universitária foi vítima de uma bala perdida na manhã desta quarta (12). Funcionários da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro socorreram a estudante. Ela foi levada para um hospital, mas o estado de saúde não foi revelado. A aluna foi baleada durante uma troca de tiros entre traficantes da zona norte da cidade e policiais militares. Segundo a polícia, o tiroteio aconteceu quando os agentes faziam uma operação para impedir que os criminosos invadissem uma comunidade dominada por uma facção rival.



