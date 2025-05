Estudante mata colega de 14 anos com golpes de tesoura em escola de Minas Gerais

Melissa Campos, uma estudante de 14 anos, foi atacada e morta por um colega na sala de aula de uma escola particular em Uberaba, Minas Gerais. O agressor, também de 14 anos, discutiu com Melissa antes de atacá-la com uma tesoura. O suspeito fugiu, mas foi apreendido pela polícia horas depois. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado enquanto a investigação prossegue.



