Estudo revela relação entre cérebro e desejo por doces após refeições

Um estudo realizado na Alemanha indica que o desejo por doces após as refeições está ligado ao cérebro e não ao estômago. A pesquisa mostra que neurotransmissores liberados pelo consumo de açúcar geram prazer e recompensa. Especialistas sugerem que bloquear a produção desses neurotransmissores pode ajudar no tratamento da obesidade.



