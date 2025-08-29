Estudo revela riscos do uso de fones de ouvido no trânsito
Pessoas que usam fones demoram mais para reagir em situações de risco, aponta pesquisa
Um estudo revelou que pessoas usando fones de ouvido na rua ou em veículos como bicicletas e patinetes levam em média 4 segundos a mais para reagir a situações perigosas. Um jovem polonês foi atropelado por um bonde enquanto usava fones, causando danos ao para-brisa e para-choque do bonde. As autoridades abriram uma ação para cobrar os custos dos danos. No Brasil, não há lei proibindo o uso de fones por pedestres e ciclistas, mas recomenda-se evitar seu uso para garantir a segurança.
