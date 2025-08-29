Estudo revela riscos do uso de fones de ouvido no trânsito

Um estudo revelou que pessoas usando fones de ouvido na rua ou em veículos como bicicletas e patinetes levam em média 4 segundos a mais para reagir a situações perigosas. Um jovem polonês foi atropelado por um bonde enquanto usava fones, causando danos ao para-brisa e para-choque do bonde. As autoridades abriram uma ação para cobrar os custos dos danos. No Brasil, não há lei proibindo o uso de fones por pedestres e ciclistas, mas recomenda-se evitar seu uso para garantir a segurança.



