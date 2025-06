EUA monitoram redes sociais para concessão de visto de estudantes

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que o governo americano vai monitorar as redes sociais dos solicitantes de vistos de estudante. Os candidatos devem manter seus perfis públicos para que o governo avalie se o conteúdo postado está alinhado com o propósito declarado no pedido de visto. Publicações que sugiram domínio do inglês, intenção de trabalhar ou imigração irregular podem levar à negação do visto.



