EUA proíbem Alexandre de Moraes, Gonet e outros ministros do STF de entrar no país

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou o cancelamento do visto de entrada de Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF e do procurador-geral da República, Paulo Gonet no país, em resposta à determinação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. A revogação também afeta familiares dos envolvidos.



Marco Rubio afirmou que a decisão visa responsabilizar estrangeiros que censuram a expressão protegida nos EUA. O advogado-geral da União classificou a decisão como arbitrária e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, descreveu-a como uma afronta ao poder judiciário brasileiro. O presidente Lula destacou que a intervenção estrangeira ameaça a soberania do país.



