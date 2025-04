Evento em São Paulo homenageia os judeus mortos pelo nazismo

Um evento em São Paulo lembrou os 6 milhões de judeus exterminados pelo nazismo durante o Holocausto. Realizado na União Brasileira Israelita do Bem-estar Social, o encontro reuniu cerca de 50 pessoas, entre elas sobreviventes, artistas e autoridades como o embaixador Adjunto da Alemanha e a cônsul-geral da Alemanha em São Paulo. O consul-geral de Hamas /"> Israel compartilhou a história de seu pai, sobrevivente do Holocausto. O evento contou com um banquete de culinária judaica, destacando receitas deixadas por vítimas em campos de concentração, agora reunidas em um livro. Além de homenagear as vítimas, o encontro enfatizou a importância do combate ao antisemitismo no mundo atual.



