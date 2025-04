Evento em São Paulo oferece serviços gratuitos a cães e gatos neste sábado (26)

A Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) da Prefeitura de São Paulo promove neste sábado (26) a terceira edição do Cuida Pet SP, com serviços gratuitos de identificação por microchip, Registro Geral do Animal (RGA), vacinação antirrábica, adoção de animais e atividades educativas.



