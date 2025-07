Ex-diretora de penitenciária é presa na Bahia suspeita de planejar fuga de 16 detentos

Joneuma Silva Neres, de 33 anos, ex-diretora de um conjunto penitenciário na Bahia, foi presa pela polícia como suspeita de planejar a fuga de 16 detentos. Entre eles, está Ednaldo Pereira Souza, conhecido como ‘Dadá’, que é um líder de uma facção e o namorado de Joneuma. As investigações apuraram que a suspeita se aproximou do criminoso por interesse financeiro, mas que, após um tempo, a relação se tornou romântica. Os encontros entre os dois eram frequentes e não supervisionados no presídio.



