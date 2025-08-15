Exclusivo: Idosa que foi sequestrada pelo sobrinho relata momentos de tensão

Veronice Garcia, de 64 anos, foi sequestrada pelo sobrinho Rogério Barros da Silva e sua esposa Bruna da Silva enquanto dormia em seu sítio em Nazaré Paulista (SP). Os sequestradores, que tinham informações privilegiadas, levaram a idosa de Guarulhos a Osasco para mudar de cativeiro. Durante o trajeto, a polícia abordou o carro, que havia sido roubado em Bom Jesus dos Perdões, e resgatou Veronice. Bruna da Silva foi presa em flagrante, enquanto Rogério e mais dois homens fugiram para uma área de mata e seguem foragidos.



