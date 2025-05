Exclusivo: Mulher denuncia agressão por seguranças durante show no Centro de Tradições Nordestinas

Uma auxiliar de contabilidade, de 27 anos, denunciou ter sido agredida por seis seguranças do Centro de Tradições Nordestinas (CTN) em São Paulo . O caso ocorreu após uma discussão involuntária com outra mulher durante um show, que chamou a atenção dos seguranças. Ao tentar gravar a situação, as agressões teriam se intensificado. Após desmaiar, ela foi socorrida pelos bombeiros e registrou um boletim de ocorrência. A vítima planeja buscar justiça através de uma ação judicial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!