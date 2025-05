Experimento transforma pequena quantidade de chumbo em ouro na Suíça

Cientistas realizaram um experimento na Suíça que transforma microscópicas quantidades de chumbo em ouro, utilizando o maior acelerador de partículas do mundo. O processo observou interações atômicas indiretas, gerando ouro que dura apenas frações de segundo. Essa transformação, mais próxima de ficção científica, representa um avanço no entendimento sobre as interações atômicas.



