Explosão de armazém deixa dois mortos e mais de 80 feridos na Ucrânia

Duas pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas após a explosão de um armazém em Jitomir, na Ucrânia . Imagens mostram fumaça densa saindo do local. Casas e linhas de energia foram danificadas e a estrada foi interditada. As autoridades ucranianas investigam se a explosão foi causada por um ataque russo. A região tem sido alvo frequente de drones e mísseis russos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!