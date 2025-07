Explosão de panela de pressão em restaurante alerta para cuidados essenciais

Uma câmera de segurança capturou o momento em que uma panela de pressão explodiu em um restaurante. A auxiliar de cozinha, ao perceber algo estranho, tentou ajustar o fogo, ocasionando a explosão. O proprietário ajudou a funcionária, que ficou ferida no rosto. Especialistas destacam os riscos de uso inadequado e enfatizam a importância de verificar borrachas e válvulas antes do uso. Em caso de problemas, é essencial desligar o fogão antes de tentar qualquer ajuste.



