Explosão em fábrica clandestina de fogos de artifício deixa mais de 20 mortos na Índia

Mais de 20 pessoas morreram em uma explosão em uma fábrica clandestina de fogos de artifício na Índia. O armazém foi destruído, e entre as vítimas fatais estão sete crianças que trabalhavam no local. Três pessoas, incluindo o proprietário da fábrica, enfrentarão acusações por homicídio culposo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!