Facções criminosas produzem armas pesadas em fábricas clandestinas

A polícia encontrou uma fábrica clandestina no Brasil com mais de 300 armas destinadas ao crime organizado. A operação resultou na prisão de dois suspeitos. No local, havia maquinário de alta precisão e componentes para montar mais de 40 fuzis. Essas fábricas, distribuídas por várias partes do país, contribuem para o aumento do poder das facções. As autoridades destacam a necessidade de monitorar essas instalações e controlar a importação de impressoras 3D, utilizadas na produção.



