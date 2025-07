Fala Esporte: Bragantino vence o Corinthians com gol nos minutos finais

No último domingo (13), na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou o Red Bull Bragantino em um duelo marcado por polêmicas. A equipe de Bragança saiu vitoriosa, com o gol decisivo marcado nos minutos finais. Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o Ceará, enquanto o Bragantino terá como adversário o São Paulo. Ainda no domingo, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Galeano. O Cruzeiro goleou o Grêmio por 4 a 1, com uma grande atuação de Kaio Jorge, que marcou três vezes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!