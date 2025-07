Fala Esporte: Corinthians enfrenta Red Bull Bragantino neste domingo (13)

O Campeonato Brasileiro retorna neste fim de semana com o confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. Sem Yuri Alberto, o Corinthians contará com Romero e Memphis no ataque. Outros destaques incluem Flamengo enfrentando São Paulo e Botafogo jogando contra o Vasco. O Fluminense estará ausente nesta rodada. A transmissão será pela RECORD.



