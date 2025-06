Fala Esporte: Santos vence Fortaleza com gol nos acréscimos

O Campeonato Brasileiro voltou após uma pausa para os jogos da seleção brasileira. Em uma partida emocionante, o Santos venceu o Fortaleza por 3 a 2. O Santos começou liderando 2 a 0 no primeiro tempo, mas o Fortaleza empatou com dois pênaltis. Nos acréscimos, o Santos garantiu a vitória com um belo gol. O Corinthians empatou 1 a 1 com o Grêmio. O Vasco derrotou o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi, superando o time paulista na tabela. O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 0, entrando na zona de rebaixamento. O Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Bahia por 3 a 0, enquanto o Cruzeiro empatou sem gols com o Vitória.



