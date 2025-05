Falsa blitz: criminosos usam cones para simular operação e roubar veículos

Na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo , um grupo de cinco homens foi flagrado fazendo uma falsa blitz com cones para roubar motoristas. Alessandro, motorista de aplicativo, gravou a ação enquanto escapava com sua passageira. Ambos relataram o susto e o alívio por conseguirem evitar o ataque. A concessionária da via colabora com a Polícia Civil, que investiga as imagens para identificar os suspeitos.



