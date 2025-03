Falso empresário é preso em Goiânia após furtar carro e objetos de luxo do vizinho

Manoel Cautrins Pacheco, de 22 anos, foi preso em Goiânia (GO), suspeito de furtar um carro importado, um relógio de luxo e dois anéis do vizinho, com valor total superior a R$ 1 milhão. Apresentando-se como empresário, ele foi detido junto com um comparsa após a denúncia da família da vítima. Além do furto, Manoel aplicava golpes milionários, como a tentativa de comprar um posto de combustíveis por R$ 8 milhões via Pix, e costumava dar calotes em bares e restaurantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!