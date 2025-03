Falso sequestro: Polícia recupera joias e dinheiro levados de viúva do empresário Roberto Civita

A polícia de São Paulo recuperou o equivalente a R$ 1 milhão em joias e moedas estrangeiras pertencentes à viúva do empresário Roberto Civita em São Paulo. Criminosos enganaram a vítima e disseram que haviam sequestrado a filha dela.a. Durante a investigação, um adolescente envolvido levou os policiais ao comparsa, que foi preso próximo ao local do crime. Um motorista por aplicativo, inicialmente suspeito, comprovou sua inocência.



