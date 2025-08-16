Faltam 30 dias! Contagem regressiva para A Fazenda começa neste sábado (16)

A partir deste sábado (16) inicia a contagem regressiva para a estreia do reality show A Fazenda. Faltam 30 dias para o início da atração que promete trazer emoções e dinâmicas no ambiente rural. As redes sociais estão sendo mobilizadas com a hashtag #AFazendaVemAí. Preparativos estão em andamento para a roça e a expectativa dos fãs só aumenta.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!