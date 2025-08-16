Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Faltam 30 dias! Contagem regressiva para A Fazenda começa neste sábado (16)

As redes sociais estão sendo mobilizadas com a hashtag #AFazendaVemAí

Fala Brasil|Do R7

A partir deste sábado (16) inicia a contagem regressiva para a estreia do reality show A Fazenda. Faltam 30 dias para o início da atração que promete trazer emoções e dinâmicas no ambiente rural. As redes sociais estão sendo mobilizadas com a hashtag #AFazendaVemAí. Preparativos estão em andamento para a roça e a expectativa dos fãs só aumenta.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • fala-brasil
  • A Fazenda
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.