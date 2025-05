Família de idoso morto por motorista com sinais de embriaguez em SP pede justiça

A família do idoso Luis Antonio Previatello, que morreu após ser atropelado por um motorista com sinais de embriaguez na quarta-feira (30), em Santo André, pediu punição ao condutor do veículo. Mecânico Elói Henrique Guides pegou carro de cliente e admitiu uso de álcool e drogas.



