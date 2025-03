Família de Vitória insiste em reconstituição e diz que Maicol não pode ter carregado corpo sozinho

A polícia de Cajamar analisa novas evidências sobre o assassinato de Vitória, suspeitando da possível ajuda de cúmplices a Michael Salles dos Santos, que confessou o crime. Um caminhão, flagrado próximo à casa de Michael na data do homicídio, está sob investigação. A dificuldade de carregar o corpo pelo terreno acidentado levanta dúvidas sobre se ele agiu sozinho. A defesa de Michael contesta a prisão e pede reconstituição dos fatos, enquanto a família de Vitória busca respostas, questionando a atuação solitária de Michael no crime. Exames no corpo de Vitória detectaram álcool, mas sem evidências concretas de ingestão. A polícia aguarda laudos complementares para avanços no caso.



