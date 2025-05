Família é rendida por três assaltantes armados e tem o carro roubado em São Paulo

Uma família foi rendida por três jovens armados que realizaram um assalto em São Paulo . Os criminosos obrigaram as vítimas a descer do carro após anunciar o roubo e as revistaram. Durante a ação, a mulher que dirigia o veículo agiu rapidamente para retirar uma criança do banco traseiro. Os assaltantes fugiram com o carro, que não foi localizado até o momento. A família não sofreu ferimentos durante o assalto.



